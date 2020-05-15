2307 إصابات جديدة بكورونا في السعودية.. وتعافي 2818

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الجمعة 2020/5/15 04:50 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/5/15 04:50 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 2307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل العدد الإجمالي إلى 49176. وأعلنت الوزارة ارتفاع حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 292 حالة بعد تسجيل 9 وفيات جديدة. وتم تسجيل 2818 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي الحالات التي تم شفاؤها إلى 21869. وقال متحدث الوزارة إنه تم إجراء أكثر من نصف مليون فحص مخبري دقيق في السعودية حتى الجمعة.

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