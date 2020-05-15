مشاكل المعدة تهددك بخطر الإصابة بكورونا

رتبط فيروس كورونا بقوة الجهاز المناعي للإنسان،

ومن هذا المنطلق كتب أكثر من 120 عالمًا بريطانيًا بارزًا رسالة إلى وزير الصحة لحث المسؤولين على التحقيق في العلاقة بين فيروسات التاجية وسوء التغذية.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،

يقول الخبراء إن هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى أن الأشخاص الذين يعانون من سوء صحة الأمعاء معرضون لخطر أعلى للمعاناة من COVID-19 الشديد.

تم ربط القناة الهضمية غير الصحية بشكل متكرر بالالتهاب وانخفاض المناعة - وكلاهما يلعبان بشكل عام دورًا في شدة المرض.

وأشار الأكاديميون إلى أن لقاحًا أو علاجًا للفيروس التاجي يمكن أن يستغرق وقت كبير ، وقد تسبب الوباء بالفعل في مقتل أكثر من 293000 على مستوى العالم.

في غضون ذلك ، حثوا الباحثون على التحقيق في علاقة القناة الهضمية والنظر في تعزيز نظام غذائي متوازن للحماية من COVID-19.

يعتبر COVID-19 خطيرًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي غير القادرين على مقاومة الفيروس الضار.

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يرتبط الميكروبيوم المعوي والنظام الغذائي بوظيفة الجهاز المناعي ،

بالإضافة إلى صحة القلب وخفض خطر الإصابة بمرض السكري - وكلاهما من عوامل الخطر لـ COVID-19.

هناك أيضًا أدلة متزايدة على أن الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر مرتبطة بالالتهاب - مرتبطة أيضًا بميكروبات الأمعاء غير الصحية - قد يكون لديهم مضاعفات خطيرة إذا أصيبوا بكوفيد -19.

وأكد الأطباء، أنه يتم تحقيق الأمعاء الصحية من خلال تناول نظام غذائي متوازن ومتنوع غني بالخضار والفاكهة الورقية، وتناول ما يكفي من البروبيوتيك والبريبايوتكس - مما يحفز بكتيريا الأمعاء الجيدة التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وفقًا للعلماء.

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