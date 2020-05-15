تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا الفريدو بدون دجاج

المقادير

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 صدر دجاج مقطّع لقطع متوسطة

2 فص ثوم مهروس

1 و ½ كوب مرقة الدجاج

1 كوب كريمة الطبخ

½ باكيت معكرونة

1 كوب جبنة بارميزان الطريقة:

ضعي زيت الزيتون في وعاء على نار متوسطة.

ضعي صدر من الدجاج المقطّع لمكّعبات وحرّكي لمدّة تتراوح بين 3 و5 دقائق.

أضيفي الثوم وحرّكي، ثم أضيفي مرقة الدجاج و كريمة الطبخ للخليط واتركيها على النار لمدّة دقيقتين.

اضيفي المعكرونة ودعيها تغلي مع المكوّنات لمدّة 10-15 دقيقة.

رشي جبنة البارميزان، ثمّ اخلطي جميع المكوّنات جيّداً حتّى تتجانس. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فاهيتا الدجاج بالفرن للدايت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بيض بالبروكلى والجبنة الفيتا

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