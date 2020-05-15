تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكوسة المحشية باللحمة المفرومة والبشاميل

المقادير

½ كيلوجرام كوسة طازجة

¼ كيلو جرام لحمة مفرومة

1 بصلة متوسطة الحجم ومفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة دقيق ابيض

1 كوب ماء

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة

الطريقة:

1. قطعي الكوسة الى حلقات او شرائح بالطول

2. في مقلاة على الناؤ، ضعي الزيت ثم اضيفي البصل وقلبيه الى ان يتحول لونه للذهبي

3. اضيفي اللحم المفروم والملح والفلفل الاسود وبهارات اللحم وقلبي جيدا

4. اضيفي القليل من الماء وخففي النار واتركيه المزيج حتى ينضج جيداً

5. في وعاء على النار، ضعي الزيت ثم الدقيق وحركيه الى ان يأخذ اللون الاصفر

6. اصيفي الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يصبح لديك قوام متماسك

7. اضيفي الملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب وارفعي الوعاء عن النار

8. ضعي خليط اللحم في صينية الفرن، ثم اضيفي حلقات الكوسة وحوالي ربع كوب من الماء مع الملح والفلفل، ثم ضعي في النهاية البشاميل

9. ادخلي الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 300 مئوية لمدة 15 دقيقة، ثم خففي درجة الحرارة إلى 200 مئوية واتركيها لمدة 30 دقيقة تقريبًا حتى تنضج تمامًا

10. قدمي الكوسة باللحمة المفرومة والبشاميل ساخنة مع السلطة الخضراء

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الكوسة

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير اللحمة مع البطاطس