تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فتة الباذنجان الشهية باللحم المفروم

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 حبة باذنجان كبيرة الحجم

حبة بصل مقطعة مكعبات

1 رغيف خبز مقطع

كيلو لحم مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 كوب لبن زبادي

3 ملاعق كبيرة طحينة

عصير نصف ليمونة

ملح حسب الرغبة

لوز محمص للتزيين

حبات من الرمان

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم الطريقة:

قطعي رغيف الخبز إلى مكعبات وإقليه حتى يحمر لونه.

قطعي الباذنجان إلى مكعبات صغيرة واقليها.

ضعي الخبز المقلي في طبق التقديم وإفرديه.

في مقلاه على النار قومي بوضع قليل من الزيت ثم البصل المقطع مكعبات حتى يتغير لونه للون الذهبي ثم أضيفي اللحم المفروم.

ضعي البهارات على اللحم المفرومة وقليبه جيدا مع البصل حتى ينضج تماما.

أضيفي الباذنجان وصلصة الطماطم.

أضيفي الملح وإخلطي المكونات حتى يصبح قوامها كثيفا.

ضعي خليط اللحم في الطبق فوق الخبز المقلي.

في وعاء آخر إخلطي اللبن الزبادي مع الطحينة.

أضيفي عصير الليمون الحامض ورشّة ملح.

اسكبي الصوص كطبقة ثالثة في الطبق.

رشي البقدونس المفروم واللوز وحبات الرمان عليها للتزيين. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الشوفان باللحم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسقعة الباذنجان بالبشاميل

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