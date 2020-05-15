تعرفي علي طريقة اعداد و تحضير المعصوب السعودي بالموز والعسل

هناك العديد من الوصفات لأكلات خليجية مميزة وسريعة التحضير

وأحد أشهر الوصفات الحلوى الخليجية هي طريقة تحضير المعصوب السعودي المفيدة والشهية، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

وقت التحضير: 40 دقيقة

وقت الطهي: 20 دقيقة

تكفي لـ 3 أشخاص

وتتكون طريقة تحضير المعصوب السعودي من الخبز، والموز، والتمر والعسل،

وبالرغم من احتوائها على الكثير من السعرات الحرارية، إلا أنها وصفة شهية ومفيدة بما تحتويه من مكونات مغذية.

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طريقة تحضير المعصوب السعودي

مكونات طريقة تحضير المعصوب السعودي

2 كوب دقيق

1 كيلو موز

1/4 كوب عسل

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2 علبة قشطة

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة زيت

رشة ملح

طريقة تحضير المعصوب السعودي:

1- يتم خلط جميع المكونات كـ الدقيق مع الملح والماء والزيت في وعاء، ويتم عجنها جيدًا، ثم تترك العجينة لكي ترتاح لمدة ربع ساعة.

2- تقسم العجينة إلى كرات بحجم كفة اليد، ونقوم بفرد بشكل رفيع، ثم يتم تحميرها في المقلاة من الجانبين.

3- تترك العجينة حتى تبرد، ثم يتم تقطعيها إلى قطع صغيرة وتوضع في وعاء.

4- ثم يقطع الموز، ونقوم بهرسه بالشوكة، ثم يوضع على العجينة القشطة والعسل، ويتم خلطها جيدًا مع بعض البعض.

5- ويقدم المعصوب ساخنا في طبق التقديم.

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