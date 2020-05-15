تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فاهيتا الدجاج بالفرن للدايت

المقادير

• 2 صدور دجاج مقطعة شرائح

• 200 جرام جبن اصفر قليل الدسم مبشور

• 1 حبة فليفلة حلوة خضراء مقطعة شرائح رفيعة

• 2 حبة بصل مقطعة دوائر

• 4 ملعقة كبيرة صلصة الباربيكيو

• 1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

• فلفل اسود وملح حسب الرغبة

• 4 خبز باغيت حجم وسط

• للتتبيلة:

• ¼ كوب عصير ليمون

• 1 ملعقة كبيرة خل

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• 2 فص ثوم مهروس

• ½ ملعقة صغيرة سكر

• ½ ملعقة صغيرة كمون

• ½ ملعقة صغيرة بابريكا

• ملح حسب الرغبة

الطريقة:

1. في وعاء عميق، امزجي كل مكونات التتبيلة، ثم أضيفي الدجاج و اخلطي جيدا

2. غطّي المزيج وضعي الوعاء في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين

3. سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية

4. صفي الدجاج من التتبيلة وضعيه في مقلاة مقاومة للحرارة ثم اضيفي قطع البصل والفليفلة

5. نكهي المزيج بالملح والبهار وادخلي المقلاة الفرن لمدة 15 دقيقة او إلى أن ينضج الدجاج جيداً

6. افتحي كل خبزة و إدهني داخلها بملعقة طعام من صلصة الباربيكيو

7. وزعي خليط الدجاج والخضار المطبوخ على الارغفة الاربعة، ثم قسمي الجبنة الى 4 حصص متساوية ووزعيها فوق الدجاج والخضار داخل كل باغيت

8. اغلقي كل رغيف وسخنيه في الفرن أو على مشواة للسندويشات الى ان تذوب الجبنة

9. قدمي فاهيتا الدجاج بالفرن للدايت ساخنة مع الصلصة.

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