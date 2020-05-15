تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الارز المعمر بدون فرن

القاهرة - لايف ستايل المقادير

• ½ كيلوجرام أرز مصري

• ¼ لتر حليب

• ¼ لتر ماء

• 1 ملعقة كبيرة قشطة

• 1 ملعقة كبيرة سمنة

• 1 ملعقة صغيرة ملح الطريقة:

اغسلي الأرز جيدا ثم صفيه اختاري صينية متوسطة الحجم، ضعي فيها الأرز وعليها مقدار الحليب والماء والسمن والملح

قلبي المكونات جيدا وضعيها على النار

خففي النار تحت الصينية بعد أن يتشرب الأرز السوائل، ويفضل أن يوضع حائل بين النار وبين الصينية، مثل قطعة صاج

بعد استواء الأرز، ضعي الصينية تحت شواية الفرن لمدة 3 دقائق فقط وقدميه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاطس المقلية بالخل والملح تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المجدرة بالأرز

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