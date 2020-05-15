شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تحذر من مشكلات فى دقة أحد اختبار تشخيص الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من النتائج غير الدقيقة من استخدام اختبار Abbott ID NOW لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا ، مؤكدة في بيان عبر موقعها الرسمي أن هذا الاختبار يظهر نتائج سلبية خاطئة.





وقال تيم ستينزل مدير مكتب التشخيص المختبري والصحة الإشعاعية في مركز FDA للأجهزة والصحة الإشعاعية" مازلنا نقوم بتقييم المعلومات حول النتائج غير الدقيقة ونحن على اتصال مباشر مع شركة أبوت حول هذه القضية المهمة".

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وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنها تقوم بتحليل المعلومات التي تم جمعها حتى الآن وتم ارسال رسالة إشعار العملاء لتنبيه المستخدمين بأن أي نتائج اختبار سلبية لا تتوافق مع العلامات والأعراض السريرية للمريض أو ضرورية لإدارة المريض يجب أن يتم تأكيده باختبار آخر.

تنظر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مجموعة متنوعة من المصادر لتحديد وفهم الأنماط المحتملة أو المشكلات المهمة باستخدام اختبار أبوت، موضحه أنه لن يكون أي اختبار تشخيصي دقيقًا بنسبة 100٪ نظرًا لخصائص الأداء أو التعامل مع العينات أو خطأ المستخدم ، ولهذا السبب من المهم دراسة الأنماط وتحديد سبب النتائج الخاطئة المشتبه بها حتى يمكن معالجة أي مشكلات مهمة بسرعة.

يأتي ذلك بعد أن تلقت إدارة الأغذية والأدوية FDA 15تقريرًا عن الأحداث السلبية حول جهاز Abbott ID NOW الذي يشير إلى أن بعض المستخدمين يتلقون نتائج سلبية غير دقيقة