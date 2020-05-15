شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأميركي: نأمل في توفر لقاح فعال نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الأميركي، الجمعة، عن أمله في الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري 2020 حسب ما ذكرته العربية الإخبارية.

وقال "نأمل أن يكون لدينا لقاح فعال ضد كورونا في نهاية العام". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رجح أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الحالي، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات في ما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال في تغريدة الخميس عبر موقع التواصل الاجتماعي "إن هناك أرقاما جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت، أمريكا تستعيد حياتها العمل على اللقاح يبدو واعدا جدا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى".

يأتي هذا في وقت تجري عدة شركات ومنظمات رسمية من مختلف البلدان تجارب على حوالي 100 "علاج" ولقاح للفيروس المستجد، الذي رجحت منظمة الصحة العالمية ألا يختفي أبداً، وأن يرافق البشر كما غيره من الفيروسات.

فيما أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، أن اللقاح ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال عام في "أفضل السيناريوهات".

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وأوضحت أنه من الممكن أن يحصل لقاح على الموافقة خلال عام تقريباً، وفقاً لسيناريو "متفائل".

إلى ذلك، أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ299 ألفاً و638 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس .

وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و395 ألفاً و790 إصابة في 196 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وبين هذه الحالات، بات مليون و501900 شخص في عداد المتعافين.

ومنذ الإحصاء الذي أُجري في الأمس الساعة 19,00 ت.غ، تمّ تسجيل 5398 وفاة و89751 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجّلت أعلى حصيلة وفيّات جديدة هي الولايات المتحدة (1736) تليها البرازيل (749) والمملكة المتحدة (428).

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط/فبارير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 84985 من بين مليون و401 ألف و948 إصابة. وأعلِن تعافي 243 ألفاً و430 شخصاً على الأقلّ.