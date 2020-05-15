شكرا لقرائتكم خبر عن ما أهمية إجراء اختبار الأجسام المضادة لكورونا فى البلاد التى تعتزم إنهاء الإغلاق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الصحة العامة في بريطانيا على السماح باختبار الأجسام المضادة للفيروس التاجي هذا الأسبوع ، بعد أسابيع من التطوير، ويمكن أن يخبر اختبار الأجسام المضادة الأشخاص إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس التاجي بالفعل ، لكنهم لم يعودوا مصابين.

ووفقا لتقرير جريدة " Mirror"، حصل العلماء على اختبار الأجسام المضادة من قبل شركة الرعاية الصحية السويسرية روش بالضوء الأخضر من قبل العلماء على شراء ملايين الوحدات.



كيف يعمل اختبار الأجسام المضادة للفيروس التاجي بالفعل؟ كيف يعمل اختبار الأجسام المضادة للفيروس التاجي بالفعل؟

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن اختبار الأجسام المضادة للفيروس التاجي ، بما في ذلك كيفية عمله وكيف يمكن أن يساعد في معالجة الوباء العالمي.

كما يوحي الاسم ، يبحث اختبار الأجسام المضادة عن الأجسام المضادة في الدم ، والتي يصنعها جسمك عندما يحارب العدوى، ولا يتحقق الاختبار من الفيروس نفسه ، ولكنه يتطلع لمعرفة ما إذا كان جهاز المناعة قد استجاب بالفعل للعدوى.



كيف يعمل اختبار الأجسام المضادة للفيروس التاجي؟يتطلب الاختبار عينة دم، والتي يتم تحليلها بحثًا عن الأجسام المضادة لفيروس كيف يعمل اختبار الأجسام المضادة للفيروس التاجي؟يتطلب الاختبار عينة دم، والتي يتم تحليلها بحثًا عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا ، من خلال عينة الدم ، يمكن للاختبار الكشف عن الأجسام المضادة للفيروس التاجي الجديد الذي يسبب COVID-19 ، والذي يمكن أن يشير إلى ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفعل ومن المحتمل طورت مناعة ضد الفيروس. "





Advertisements

كم من الوقت يستغرق الحصول على نتائج؟اختبار الأجسام المضادة للفيروس التاجي لـ Roche أمن بالكامل ، ويمكن أن يوفر نتائج في غضون دقائق، حيث ثبت أن اختبار روش دقيق بنسبة 100٪.





كيف يمكن أن تساعد الاختبارات في مكافحة جائحة الفيروس التاجي؟يعتبر إنتاج اختبار الأجسام المضادة الذي يعمل بشكل موثوق أمرًا حاسمًا في النضال ضد تفشي الفيروس التاجي، والإجماع العلمي هو أن الأشخاص الذين ينتجون أجسامًا مضادة بعد الإصابة بالفيروس التاجي قد يطورون مناعة ضد المرض.

تبحث الاختبارات عن نوعين من الأجسام المضادة: الغلوبولين المناعي M (IgM) و G (IgG). ينتج الجسم بسرعة الأجسام المضادة IgM لهجومه الأولي ضد العدوى، ويجعل الأجسام المضادة IgG أكثر بطئًا وتحتفظ بها لفترة أطول، و تشير الأجسام المضادة IgG إلى مناعة محتملة.

يمكن للحكومات والشركات استخدام اختبارات الأجسام المضادة لتحديد من المرجح أن يكون آمنًا للعودة إلى العمل والتفاعلات العامة ، وما إذا كان من الآمن رفع أوامر البقاء في المنزل مرة واحدة في بعض المناطق أو على مراحل بناءً على خطر العدوى.

من المرجح أن يكون الأشخاص الذين لديهم اختبارات الأجسام المضادة السلبية أو مستويات الأجسام المضادة المنخفضة جدًا عرضة لخطر الإصابة بالعدوى أكثر من الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة.