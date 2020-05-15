أفكار لجعل أطفالك يقضون شهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مايو 2020 04:44 مساءً - يبدو أنك لا زلت حائرة في كيفية قضاء نهار رمضان بالنسبة لأطفالك، ولذلك نقدم لك عدة أفكار بسيطة تساعدك على إستغلال وقت صغارك، وفي نفس الوقت عدم إزعاجك وأنت صائمة، فتابعي معنا هذه الأفكار التي تقدمها المرشدة التربوية حنان راضي، وحيث قسمت الأطفال إلى فئتين هما فئة الأطفال الصغار الذين لا يصومون.

فئة الأطفال الذين يصومون والذين أصبحوا في مرحلة الطفولة المتأخرة. لماذا يجب عليك تنظيم وقت أطفالك في رمضان؟ يجب أن يتعلم الاطفال التنظيم لأن ذلك يشعرهم بالأمان، خصوصاً مع ظروف العزل المنزلي.

التنظيم والروتين المنظم يساعد على تقليل المشاحنات بين الأبناء.

هذا التنظيم يساعد أطفالك على إكتساب عادات جميلة، وكذلك طقوس العبادة السليمة التي سوف تستمر معهم طول العمر. كيف يقضي الأطفال الصغار الذين لا يصومون أوقاتهم في رمضان؟ Advertisements في البداية يجب أن تحرصي على أن يكون لهؤلاء الصغار برنامجهم المعتاد من حيث النوم والطعام واللعب.

لا تسمحي لهم بالسهر حتى وقت متأخر مع الكبار.

ضعي في إعتبارك أنهم سوف يلعبون خلال النهار، ولذلك جهزي غرفة اللعب وجدديها لكي تجذبهم.

ضعي لهم الطعام بشكل مرتب وجذاب وفي أطباق ملونة لأنهم سوف يفقدون شهيتهم بسبب صيام الكبار.

لاتنسي اللعب بالماء في حوض الحمام أو حوض مخصص في الشرفة أو الحديقة.

خصصي لهم وقتاً للنوم خلال النهار يكون هو وقت نومك أو عبادتك.

عندما تدخلين المطبخ في ساعات المساء، أتركيهم في مكان قريب منك بحيث يكون آمناً عليهم.

في فترة المساء ضعيهم أمام برنامج لطبف وهادف في التلفزيون. كيف يقضي الأطفال الذين يصومون أوقاتهم في رمضان؟​ يجب أن يحصلوا على قسط وافر من النوم سواء في الليل أو النهار.

جهزي لهم مجموعة من القصص الهادفة المناسبة لأعمارهم.

لا تنسي تجهيز أدوات الرسم لهم لكي يعبروا عن أنفسهم ومشاعرهم.

وقدمي لهم بعض الألعاب اليدوية التي تستغرق وقتاً" عبارة عن أشواط أو مراحل"، وفي نفس الوقت لا تعتمد على الحظ بل على الذكاء.

يمكن للبنت أن تدخل المطبخ معك، وتساعدك في تنظيف وتقطيع الخضار وغسلها.

ويمكن للبنت أن تقوم بحشو القطايف مثلاً، وأن تتركي لها المهمة التي سوف تقضي معها وقتاً ممتعاً، ولن تشعر بالتعب. كيف يقضي الأطفال الصغار والكبار وقتهم معاً ؟ في هذه الحالة يمكن للكبير أن يعتني بالصغير، واني لاعبه ويداعبه.

لا تتركي الصغير يزعج الكبير الصائم، أن يكثر من الطلبات فيرهقه مثلاً.

جهزى صالة البيت بحيث تتسع لأوقات المساء للصغار والكبار.

اسمحي للكبير بأن يمارس الألعاب الإلكترونية، ومن الممكن أن يشاركه الصغير بالمشاهدة لمدة قصيرة.

يمكن أن يتعلم الصغار الأناشيد من الكبار.

اقرأي للجميع قصة هادفة، بحيث تشرحين كل نقطة فيها، واطلبي من الكبير أن يشرح للجميع أجزاء منها بأسلوب بسيط.

يمكن أن يزين الكبار غرفة المعيشة أو يعيدون تنظيفها وترتيبها.

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كانت هذه تفاصيل خبر أفكار لجعل أطفالك يقضون شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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