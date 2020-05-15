مرض غامض يلاحق الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا

المناطق _الرياض

حذر المتحدث باسم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تستعد لإطلاق تنبيه يحذر الأطباء ليكونوا على اطلاع بمتلازمة التهاب خطيرة لدى الأطفال قد تكون مرتبطة بعدوى فيروس كورونا.

كما وصفت لجنة غير رسمية من أطباء الأطفال نظمها مستشفى بوسطن للأطفال المرض الغامض بأنه “متلازمة الالتهابات المتعددة لدى الأطفال التي قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا.”

من جانبها أشارت صحيفة “20 مينوتوس” الإسبانية إلى أن العديد من الدراسات أكدت أن حالات المتلازمة يبدو أنها زادت 30 مرة في مقاطعة “بيرجامو” الإيطالية بعد وقت قصير من انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن المتلازمة، المعروفة الآن بـ”متلازمة الالتهابات المتعددة في الأطفال”، معروفة أيضا باسم مرض “كاواساكى”، مشيرة أن حالات الإصابة بالمرض في ازدياد.

من جهة أخرى أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو عن تسجيل إصابة 52 طفلا في مدينة نيويورك بمتلازمة التهابات على الأرجح مرتبطة بكوفيد-19، ومازالت 10 حالات أخرى قيد التشخيص.

وقالت محطة “إن بي سي” إنها رصدت 85 حالة إصابة بمتلازمة الالتهابات على الأقل بين الأطفال في الولايات المتحدة، معظمها في ولاية نيويورك.