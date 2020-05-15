موريتانيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا.. والإجمالي 27 حالة‎

أعلنت وازرة الصحة الموريتانية، الجمعة، ارتفاع العدد الكلي للإصابات إلى 27 بعد تسجيل 10 حالات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وبدأ منحى الاصابات يتصاعد منذ مساء الثلاثاء تاريخ تسجيل أو عدوى محلية لشخص يبلغ من العمر 63 سنة، توفي فيما بعد متأثرا بإصابته.

في غضون ذلك أعلن وزير الصحة الموريتاني الدكتور نذيرو ولد حامد إخضاع نفسه لحجر ذاتي إلى حين التأكد من سلامته من المرض بعد إصابة أحد معاونيه بالفيروس.

وأعلنت موريتانيا الأربعاء تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينهم 5 من المخالطين لحالة العدوى المحلية المعلنة الثلاثاء.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية أعلنت مساء الثلاثاء ثاني وفاة بفيروس كوفيد 19 منذ ظهوره في البلاد منتصف مارس الماضي.

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وسجلت موريتانيا في 29 إبريل الإصابة الثامنة بالوباء، لسيدة أجنبية تبلغ من العمر 65 سنة تم تحويلها إلى الحجر الصحي لتلقي العلاج المناسب.

وكانت موريتانيا أعلنت في 19 أبريل/نيسان تعافي 6 من الحالات المسجلة في البلاد، فيما كانت قد أعلنت في الـ30 من مارس/آذار أول وفاة جراء الفيروس.

واتخذت الحكومة الموريتانية، في الـ7 من مايو الجاري، قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، شملت 4 إجراءات.

وقالت مصادر رسمية إن "القرارات شملت السماح بأداء صلاة الجمعة والتراويح، وفتح المطاعم بخدمة التوصيل فقط وإعادة فتح الأسواق، وتأجيل حظر التجوال ليبدأ من الحادية عشرة قبل منتصف الليل بدلا من التاسعة حاليا".

وكانت موريتانيا أعلنت هذه الإجراءات، منتصف مارس/آذار الماضي، في إطار التصدي لحائجة كورونا.

وشملت الإجراءات إغلاقا للمدارس وتعليقا للرحلات، بالإضافة إلى إغلاق الحدود البحرية، وفرض حظر ليلي للتجوال، ثم إغلاقا للأسواق غير المعنية بالمواد التموينية.