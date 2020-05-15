قطر تسجل 1153 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة المزيد

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، الجمعة، تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 190 شخصا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3546.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة في مناطق مختلفة.

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وأوضحت أنه تم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب الوضع الصحي لكل حالة.

كما ارتفعت حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين وذلك نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم كانوا قد أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

وأكدت الوزارة في هذا الإطار أن ارتفاع الإصابات بين المواطنين والمقيمين يعود إلى عدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية، وأهمها التباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل والزيارات الاجتماعية.