المقادير

• 4 كوب حليب

• 2 ملعقة كبيرة نشا

• 20 حبة بلح طري

• 1 ملعقة صغيرة فانيلا او ماء ورد

• 1 كوب مكسرات مفرومة الطريقة:

1. في وعاء صغير، ذوبي القليل من النشا مع الحليب البارد

2. في وعاء على النار، اضيفي باقي كمية الحليب واتركيه حتى يغلي ثم اضيفي النشا المذاب مع التقليب السريع بواسطة المضرب اليدوي

3. اغلي المزيج لمدة 7 دقائق ثم اضيفي الفانيلا او ماء الورد

4. افرمي البلح واضيفيه إلى الخليط السابق وقلّبيه معها

5. اسكبي مهلبية التمر في اكواب مناسبة وزينيها بالمكسرات وقطع التمر ثم قدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المفروكة اللبنانية بالقشطة والمكسرات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالحليب المكثف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية التمر بدون سكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.