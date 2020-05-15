تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة الزعفران الهشة

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الزبدة : 100 غراماً (مذوبة)

- سكر : ربع كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- حليب : ثلاث أرباع الكوب (سائل)

- الزعفران : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- طحين : 2 كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير 1. اخفقي الزبدة مع السكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً وكريمياً. 2. أضيفي البيض والفانيلا واخفقي حتى يصبح المزيج هشاً. 3. سخني الفرن على حرارة 180 درجة. 4. جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين. 5. سخني الحليب على النار مع الزعفران وحركي حتى يمتزج ويصبح لون الحليب أصفر ثم ارفعي القدر عن النار واتركيه ليبرد قليلاً. 6. اخلطي الطحين والبيكنج باودر والملح. Advertisements 7. أضيفي مزيج الطحين بالتناوب مع الحليب لخليط البيض والسكر والزبدة واخلطي حتى تتجانس المكونات. 8. صبي خليط الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 25 - 30 دقيقة حتى ينضج الكيك. 9. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة عشر دقائق ثم قدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الرمان بالحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالحليب بالشوكولاتة

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