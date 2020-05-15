تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة الزعفران مع الصوص

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- مقادير صوص الحليب بالزعفرا ن : - مقادير صوص الحليب بالزعفران : كريمة : كوب ونصف (سائلة)

حليب مركز محلى : علبة

حليب : نصف كوب

حليب : ربع كوب (مبخر)

الزعفران : ملعقة صغيرة - مقادير الكيك : الزبدة : 100 غراماً (بحرارة الغرفة)

البيض : 2 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

سكر : كوب

طحين : 2 كوب

بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

حليب : كوب (سائل)

ملح : ربع ملعقة صغيرة - للتزيين : كريمة : 2 كوب (مخفوقة) طريقة التحضير 1. اخفقي البيض والزبدة والسكر والفانيلا بالخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط هشاً. 2. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح في وعاء. 3. أضيفي خليط الطحين لخليط البيض بالتناوب مع الحليب حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط ناعماً. Advertisements 4. ضعي المزيج في قالب الكيك المدهون بالزبدة ورشة طحين. 5. أدخلي القالب الفرن لمدة 45 دقيقة على حرارة 180 درجة. 6. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد. 7. اخلطي الكريمة والحليب المكثف المحلى والحليب السائل في الخلاط الكهربائي. 8. أضيفي الحليب المبخر والزعفران واخلطي جيداً. 9. صبي المزيج فوق الكيك واتركيه ليبرد. 10. ادهني وجه الكيك بالكريمة وقدميها. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الرمان بالحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز بالحليب بالشوكولاتة

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