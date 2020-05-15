تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شربات الكنافة المظبوط

المقادير

1.5 كوب سكر

1.5 كوب ماء

عصير ليمونة

ملعقة فانيليا الطريقة:

1. يوضع السكر على الماء في منتصف الإناء على النار دون أن يتم تقليبه.

2. أضيفي قليل من الماء على جوانت الإناء بمجرد وصول السكر إليها.

3. اتركي الإناء يغلي مدة 20 دقيقة، ثم أضيفي له عصير الليمونه والفانيليا.

4. يمكنك حفظ الشربات في الثلاجة لحين الحاجة إليه بشرط أن لا تزيد مدة حفظه عن شهر. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الكركديه مع الليمون والنعناع

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