تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البسبوسة بالحليب المكثف

المقادير

1كوب زبدة

¼ كوب سمن

¾ كوب زبادي

1حبة كبيرة بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 و½ كوب سميد ناعم

1 و ½ كوب سميد خشن

1 كوب سكر ناعم الحبيبات

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

¼ ملعقة صغيرة ملح

¼ كوب جوز هند ناعم

1 ملعقة صغيرة ماء الزهر

1 كوب حليب مكثف محلى

الطريقة:

أحضري صينية مستطيلة مقاس 13×9 بوصة و أدهنيها بقليل من السمن

في قدر صغير على النار ضعي الزبدة والسمن إلى أن تذوب المكونات معا فقط و لا داعي لتسخين الخليط بدرجة كبيرة فقط حتى تذوب مكوناته

أحضري الخلاط و ضعي الزبدة، و السمن، و الروب، و البيضة، و الفانيليا، ثم ثبتي مضرب التقليب، وقلبي جيدا لتختلط المكونات

أضيفي السميد الناعم، و السميد الخشن، و السكر، و البيكنج باودر، و البيكربونات، و الملح، وجوز الهند، و ماء الزهر على الخليط ثم شغلي الخلاط على سرعة بطيئة 2 دقيقة إلى أن تحصلي على عجينة متجانسة

صبي العجينة في القالب، و ساوي السطح بواسطة ملعقة بلاستيكية عريضة ، ثم أطرقي الصينية على الطاولة عدة مرات ليتساوى السطح

غلفي الصينية بالنايلون، و اتركيها في مكان معتدل الحرارة لترتاح 30 دقيقة

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مْ، ثم أدخلي البسبوسة الى الفرن 35 – 40 دقيقة إلى أن تصبح ذهبية اللون

أخرجيها من الفرن ومباشرة صبي فوقها الحليب المحلى مع توزيعه على الأطراف بواسطة ظهر ملعقة طعام كبيرة، اتركيها تبرد لعدة ساعات، لا تضعيها بالثلاجة فتصبح قاسية ولا تتشرب الحليب بكفاءة

قطعي البسبوسة الى قطع صغيرة أو حسب الرغبة وزينيها بحسب الرغبة مع المشروب المفضل لديك.

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