تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير فيليه سمك سلمون مشوي

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- زيت السمسم : ملعقة صغيرة

- فيليه السلمون : 500 غراماً (قطعتين)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومبشور)

- الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر الحار : قرن (اختياري / مفروم)

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- البصل الأخضر : 3 عود (مفروم)

طريقة التحضير ادهني طبق الفرن بالقليل من الزيت.

ضعي السلمون في الطبق.

وزعي زيت السمسم والزنجبيل المبشور فوق السمك.

وزعي الصويا صوص والفلفل الأحمر الحار والعسل.

غطي الطبق بورق الالمنيوم وأدخليه للفرن لمدة 15 دقيقة على حرارة 180.

قدمي السلمون ساخناً إلى جانب الخضار أو السلطة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السلمون المشوي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج تندر بصوص الليمون

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