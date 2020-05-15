تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير السلمون مع صلصة الحبق



المقادير

- صلصة البيستو : ملعقتان كبيرتان

- كريمة الطبخ : ملعقة كبيرة

- فتات الخبز : 3 ملاعق كبيرة

- فيليه السلمون : 2 قطعة

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

2. للتغطية: اخلطي صلصة البيستو، مع كريما الطهي، من ثم مع فتات الخبز.

3. ضعي قطعتي فيليه السلمون في الصينية، ووزعي خليط الحبق فوقهما، واطهيهما في الفرن لمدة 15 دقيقة على الأقل، أو حتى تلاحظي أن خليط الحبق أمسى ذهبياً، وأن السلمون طرياً عند غرز سكين فيه.

Advertisements

4. قدمي الطبق ساخناً، مع البطاطس المسلوقة، والمعدة عبر تنظيف حباتها من التراب جيداً، من ثم سلقها في وعاء محتو على الماء المضاف إليه الملح على النار، وذلك حتى تنضج. من ثم بردي البطاطس، وانثري الملح والفلفل عليها، وقدميها مع كم الحبق الإضافي.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السلمون المشوي

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج تندر بصوص الليمون