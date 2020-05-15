تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكينوا بقهوة الشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 كوب دقيق

1 كوب كينوا

1 كوب مسحوق السكر

1/3 كوب مسحوق الكاكاو

1 ملعقة صغيرة مسحوق الخبيز

½ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب زيت

½ كوب ماء

¼ كوب حليب

¼ كوب لبن رائب

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيلا

2 ملعقة صغيرة خلاصة القهوة الطريقة:

• ضعي جميع المكونات الجافة في وعاء واحد وامزجيها جيدا

• ضع جميع المكونات الرطبة في وعاء آخر واجعلي المزيج مستحلب

• اضيفي المزيج الجاف فوق المزيج المستحلب واخلطيهم باستخدام الجهاز الخافق لمدة دقيقتين

• يصب الخليط في قالب مدهون بالزيت واخبزيه داخل الفرن لمدة 30-40 دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية

• اخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد ثم قدميه. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الرمان بالحليب تعرفي علي طريقة تحضير كيك القهوة باللبن الزبادي الشهي

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