تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزعفران الشهية بالحليب

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 و ½ كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

¼ ملعقة صغيرة ملح

200 جرام زبدة

2 و ½ كوب سكر

4 بيض

1 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيرة هيل

1 ملعقة صغيرة فانيلا

لصوص الزعفران:

1 ملعقة صغيرة زعفران

1 كوب سكر بودرة

2 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة صغيرة ماء الورد الطريقة:

• لتحضير الصوص، قومي بخلط السكر والحليب السائل مع ماء الورد والزعفران حتى يصبح لديك خليط كثيف وثقيل

• سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية

• في وعاء عميق، اخلطي الزبدة والسكر لمدة 3 دقائق ثم اضيفي البيض تدريجياً

• اضيفي الهيل والفانيلا ثم اخلطي من جديد لمدة دقيقة واحدة

• اضيفي الدقيق والبيكنج باودر والحليب بالتدريج حتى تحصلي على خليط متجانس

• ادهني قالب الكيك بالزيت ورشي عليه القليل من الدقيق، ثم صبي خليط الكيك في القالب

• ادخلي قالب الكيم الفرن لمدة 45 دقيقة او لحين التأكد من نضجه

• اخرجي الكيك من الفرن واتركيه جانباً حتى يبرد جيداً

• اخرجي الكيك من القالب وصبي عليه صوص الزعفران وقدميه. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الرمان بالحليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير آيس كريم الموز بزبدة الفول السوداني

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