تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلمون مشوي بالليمون والكزبرة

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- فيليه السلمون : 4 قطع

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ربع كوب

- الصويا صوص : ملعقتان كبيرتان

- سكر : ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة)

طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 450 درجة. 2. ضعي السلمون في طبق الفرن وتبليه بالملح والفلفل. 3. أدخلي الطبق الفرن لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج. 4. ارفعي السلمون من الطبق وضعيه في صحن التقديم. Advertisements 5. اخلطي الكزبرة والليمون والصويا والسكر في وعاء حتى تمتزج المكونات. 6. صبي المزيج فوق السلمون المشوي وقدميه ساخناً إلى جانب الخضار المشوية أو السلطة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السلمون المشوي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج تندر بصوص الليمون

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