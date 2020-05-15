تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج مع الأفوكادو للسحور

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- صدر الدجاج : 500 غراماً (فيليه شرائح)

- عصير الليمون : ربع كوب

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : ثلث كوب (طازجة ومفرومة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- الطماطم الكرزية : كوب ونصف (مقطعة أنصاف)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع مكعبات)

- صلصة الرانش الجاهزة : كوب

- جبن الشيدر : ثلاث أرباع الكوب (مبشور)

- خبز التورتيلا : 5 أرغفة

طريقة التحضير سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

ضعي الدجاج في طبق الفرن ووزعي عصير الليمون فوقه والملح وبودرة الثوم والكزبرة والبصل.

أدخلي الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الدجاج ثم ازيلي الطبق من الفرن واتركي الدجاج ليبرد.

اخلطي الطماطم مع الأفوكادو والجبن.

افرمي الدجاج المشوي ووزعي فوقه صلصة الرانش واخلطي.

وزعي خليط الدجاج في خبز التورتيلا ثم خليط الأفوكادو والجبن والطماطم.

أغلقي الخبز على شكل رولات وقدميه الساندويشات إلى جانب طبق من السلطة حسب الرغبة. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الخضار الصحية بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالثوم وجبن البارميزان

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