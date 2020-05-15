

المقادير

- خبز التوست : 4 شرائح (أسمر أو حبوب كاملة)

- المايونيز : 2 ملعقة كبيرة (لايت)

- الجرجير : ربع كوب (بيبي أو مفروم خشن)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مسلوق ومفروم)

طريقة التحضير 1. اخلطي الدجاج المسلوق والمفروم مع المايونيز. 2. وزعي الخليط فوق خبز التوست ثم وزعي الجرجير فوقه. 3. سخني الساندويشات بالتوستر حتى تتحمص وقدميها ساخنة. Advertisements 4. يمكنك إضافة أي نوع من الخضار الذي تفضلينه كالطماطم، الخس أو أي نوع مفضل. قد يهمك ايضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة الخضار الصحية بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالثوم وجبن البارميزان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج بالجرجير للرجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.