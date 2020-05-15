تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكنافة الملفوفة

المقادير

مقادير الكنافة

1 كيلو كنافة

نصف كوب من السمن النباتي

نصف كوب من زيت الذرة النباتي

نصف كيلو من جبنة العكاوي المملحة

6 حبات مستكة مطحونة.

مقادير القطر

½ 2 من السكر

2 كوب من الماء

1 ملعقة صغير عصير ليمون

منكهات حسب الرغبة، مثل ماء الورد، و أعواد القرفة، أو قشر الليمون و البرتقال.

الطريقة:

• لتحضير القطر، ضعي الماء في وعاء على النار ثم إضافة السكر إليه واتركيه حتى يغلي لمدة عشر دقائق، ثم اتركيه يبرد لحين الإنتهاء من تحضير الكنافة الملفوفة.

• أضيفي المنكهات إلى الماء والسكر مع إضافة ملعقة عصير الليمون إلى المزيج واتركيه يغلي لمدة دقيقتين. ثم اتركي القطر جانباً حتى يبرد بشكل كامل قبل البدء باستخدامه.

• لتحضير الكنافة الملفوفة، قطعي الجبنة إلى شرائح صغيرةٍ، ثم ضعيها في وعاء عميق به ماء لنقعها و للتخلص من الملوحة الموجودة فيها على أن يتم تغيير ماء النقع كل ساعة مرة للتأكد من تخفيف الملح فيها.

• قومي بتصفية الجبنة من الماء، واهرسيها جيدا بشوكة مناسبة.

• أضيفي المستكة المطحونة إلى الجبنة، وأخلطيهما جيدا.

• قومي بفك خيوط الكنافة جيدا لتكون متباعدة عن بعضها البعض و مرتبة بشكل منظم.

• إخلطي السمن النباتي و زيت الذرة معا، و رشي خيوط الكنافة بالسمن و الزيت عليها.

• قومي بتقريب خيوط الكنافة من بعضها و رتبيها، وضعي جزء من الجبنة في طرف الكنافة.

• قومي بلف الخيوط بشكلٍ دائري مع الضغط المستمر عليها أثناء اللف لتكون متماسكة جيدا.

• قومي برص أصابع الكنافة في صينية مناسبة، ثم رشي عليها بعض من الزيت والسمنة.

• أدخلي الصينية إلى الفرن بعد تسخينه جيدا، و اتركيها حتى يصبح لون الأصابع ذهبيا

• أخرجي الكنافة من الفرن وأضيفي القطر البارد عليها وزينيها بالفستق الحلبي أو بحسب ما يروق لك.

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