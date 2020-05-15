القاهرة - لايف ستايل
المقادير
مقادير الكنافة
1 كيلو كنافة
نصف كوب من السمن النباتي
نصف كوب من زيت الذرة النباتي
نصف كيلو من جبنة العكاوي المملحة
6 حبات مستكة مطحونة.
مقادير القطر
½ 2 من السكر
2 كوب من الماء
1 ملعقة صغير عصير ليمون
منكهات حسب الرغبة، مثل ماء الورد، و أعواد القرفة، أو قشر الليمون و البرتقال.
الطريقة:
• لتحضير القطر، ضعي الماء في وعاء على النار ثم إضافة السكر إليه واتركيه حتى يغلي لمدة عشر دقائق، ثم اتركيه يبرد لحين الإنتهاء من تحضير الكنافة الملفوفة.
• أضيفي المنكهات إلى الماء والسكر مع إضافة ملعقة عصير الليمون إلى المزيج واتركيه يغلي لمدة دقيقتين. ثم اتركي القطر جانباً حتى يبرد بشكل كامل قبل البدء باستخدامه.
• لتحضير الكنافة الملفوفة، قطعي الجبنة إلى شرائح صغيرةٍ، ثم ضعيها في وعاء عميق به ماء لنقعها و للتخلص من الملوحة الموجودة فيها على أن يتم تغيير ماء النقع كل ساعة مرة للتأكد من تخفيف الملح فيها.
• قومي بتصفية الجبنة من الماء، واهرسيها جيدا بشوكة مناسبة.
• أضيفي المستكة المطحونة إلى الجبنة، وأخلطيهما جيدا.
• قومي بفك خيوط الكنافة جيدا لتكون متباعدة عن بعضها البعض و مرتبة بشكل منظم.
• إخلطي السمن النباتي و زيت الذرة معا، و رشي خيوط الكنافة بالسمن و الزيت عليها.
• قومي بتقريب خيوط الكنافة من بعضها و رتبيها، وضعي جزء من الجبنة في طرف الكنافة.
• قومي بلف الخيوط بشكلٍ دائري مع الضغط المستمر عليها أثناء اللف لتكون متماسكة جيدا.
• قومي برص أصابع الكنافة في صينية مناسبة، ثم رشي عليها بعض من الزيت والسمنة.
• أدخلي الصينية إلى الفرن بعد تسخينه جيدا، و اتركيها حتى يصبح لون الأصابع ذهبيا
• أخرجي الكنافة من الفرن وأضيفي القطر البارد عليها وزينيها بالفستق الحلبي أو بحسب ما يروق لك.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسات الكنافة بالقشطة والفستق لرمضان
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الكركديه مع الليمون والنعناع
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكنافة الملفوفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.