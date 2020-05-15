بهذه الوسائل ادعم مصاب كورونا داخل المنزل

في اليوم العالمي للاسرة يجب عليك الاهتمام بمريض فيروس كورونا وتوخي الحذر من الاصابة عن طريق اتباع الاجراءات الوقائية دون الضغط عليه حتى لا يشعر بشئ.

ويمكنك دعم المريض بفيروس كورونا عن طريق التحدث معه عن شفاؤه العاجل واجعله لا يتعرض للاخبار السيئة وحاول اشغاله عن طريق وضع تلفاز داخل غرفة العزل.

وكشف موقع health عن بعض الاجرارات التي يجب اتباعها مع مريض فيروس كورونا:

- عزل المريض في غرقة مخصصة له

- البعد أثناء التحدث حوالي 6 أقدام عن المريض

- تخصيص أدوات خاصة وعدم استعمال أدواته الشخصية

- ذكره بغسل الايد بااماء والصابون دائما

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- تعفيم الاسطح في المنزل بالمطهرات الكحولية والكلور

- ارتداء قناع وجه أثناء التعامل

- تجنب لمس العين والفم والأنف

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