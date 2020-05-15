تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج المقلي

القاهرة – لايف ستايل
المقادير
- طحين : كوب ونصف
- البيض : 1 حبة
- صلصة الرانش الجاهزة : ربع كوب
- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه / مقطع أنصاف لأربع شرائح)
- الزيت النباتي : كوب
- المايونيز : نصف كوب
- الخيار المخلل : 2 حبة (مفروم شرائح)
- خبز البرجر : 2 حبة
طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 175 درجة.
2. ضعي نصف كوب من الطحين في طبق.
3. اخفقي البيضة في طبق آخر.
4. اخلطي باقي كمية الطحين مع صلصة الرانش في طبق آخر.
5. اغمسي الدجاج في الطحين ثم في البيض ثم في خليط الطحين مع الرانش وضعيه في صينية مبطنة بورق الزبدة.
6. سخني الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى عالية واقلي الدجاج فيها لمدة 5 دقائق حتى يتحمر من جميع الجهات.
7. ضعي الدجاج في طبق الفرن وأدخليه الفرن لمدة 10 دقائق.
8. اخلطي المايونيز ومخلل الخيار ووزعي الخليط في خبز الساندويشات ثم ضعي الدجاج وقدميها فوراً.
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