المقادير

- جبن كريمي : علبة

- صدر الدجاج : 4 صدور (فيليه / مقطع أنصاف / مشوي ومقطع)

- جبن الشيدر : 2 كوب (مبشور)

- جبن موزاريلا : 8 شرائح

- خبز التوست : 8 شرائح

طريقة التحضير 1. افرمي الدجاج المشوي واخلطيه مع الجبن الكريمي. 2. أضيفي كوب من جبن الشيدر المبشور واخلطي. 3. وزعي حشوة الدجاج بالجبن على خبز التوست ثم انثري باقي كمية جبن الشيدر المبشور وشرائح الموزاريلا. Advertisements 4. ضعي الساندويشات بالتوستر حتى تتحمر وتذوب الجبن وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فريكة باللحم والبازيلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فريكة شامي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ساندويشات الدجاج بالتوست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.