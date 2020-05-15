تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البقلاوة بالفستق الحلبي

المقادير

¼ كيلوجرام فستق حلبي مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

½ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

½ كوب سكر ابيض

2 كوب زبدة غير مملحة مذابة او سمن بقري

1 علبة عجينة الفيلو (رقائق)

لتحضير الشيرة:

3 كوب سكر ابيض

1 و ½ كوب ماء

1 ملعقة صغيرة ماء الزهر

¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1 ملعقة صغيرة عصير الليمون

الطريقة:

• لتحضير الشيرة، ضعي السكر والماء في وعاء على النار واتركيها تغلي حتى يذوب السكر وتغلي

• اضيفي غصير الليمون واتركيها حتى تصبح لزجة قليلا ثم اضيفي القرنفل وماء الزهر وضعيها جانباً لتبرد

• لتحضير حشوة البقلاوة، اعجني الفستق المفروم مع نصف كوب من الزبدة او السمن ونصف كوب من الشيرة والقليل من ماء الزهر

• ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي 8 طبقات من رقائق الفيلو مع دهن كل طبقة بالزبدة

• افردي طبقة من حشوة الفستق فوق العجين ثم اضيفي 3 طبقات اخرى من رقائق الفيلو المدهونة بالزبدة

• افردي طبقة ثانية من الفستق الحلبي فوق العجين ثم اضيفي 3 طبقات اخرى من الفيلو بعد دهنها بالسمن

• ضعي طبقة اخيرة من حشوة الفستق ثم اضيفي 8 طبقات من الرقائق المدهونة بالسمن

• سخني باقي كمية السمن واسكبيه فوق الصينية وقطعيها ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة خفيفة لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً

• اخرجي البقلاوة من الفرن واسكبي عليها باقي كمية الشيرة مباشرة وهي ساخنة

• زيني البقلاوة بالقرفة المطحونة والقرنفل او الفستق الحلبي وقدميها.

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