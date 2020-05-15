تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البقلاوة بالفستق الحلبي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
¼ كيلوجرام فستق حلبي مفروم ناعم
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
½ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
½ كوب سكر ابيض
2 كوب زبدة غير مملحة مذابة او سمن بقري
1 علبة عجينة الفيلو (رقائق)
لتحضير الشيرة:
3 كوب سكر ابيض
1 و ½ كوب ماء
1 ملعقة صغيرة ماء الزهر
¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
1 ملعقة صغيرة عصير الليمون
الطريقة:
• لتحضير الشيرة، ضعي السكر والماء في وعاء على النار واتركيها تغلي حتى يذوب السكر وتغلي
• اضيفي غصير الليمون واتركيها حتى تصبح لزجة قليلا ثم اضيفي القرنفل وماء الزهر وضعيها جانباً لتبرد
• لتحضير حشوة البقلاوة، اعجني الفستق المفروم مع نصف كوب من الزبدة او السمن ونصف كوب من الشيرة والقليل من ماء الزهر
• ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي 8 طبقات من رقائق الفيلو مع دهن كل طبقة بالزبدة
• افردي طبقة من حشوة الفستق فوق العجين ثم اضيفي 3 طبقات اخرى من رقائق الفيلو المدهونة بالزبدة
• افردي طبقة ثانية من الفستق الحلبي فوق العجين ثم اضيفي 3 طبقات اخرى من الفيلو بعد دهنها بالسمن
• ضعي طبقة اخيرة من حشوة الفستق ثم اضيفي 8 طبقات من الرقائق المدهونة بالسمن
• سخني باقي كمية السمن واسكبيه فوق الصينية وقطعيها ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة خفيفة لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً
• اخرجي البقلاوة من الفرن واسكبي عليها باقي كمية الشيرة مباشرة وهي ساخنة
• زيني البقلاوة بالقرفة المطحونة والقرنفل او الفستق الحلبي وقدميها.
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