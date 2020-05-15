تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسات الكنافة بالقشطة والفستق لرمضان

القاهرة - لايف ستايل المقادير

1 كيلوجرام كنافة مقطعة

3 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب حليب

1 علبة قشطة

4 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة ماء الورد

½ كوب سكر

1 كوب قطر او شيرة

فستق للتزيين الطريقة:

• حمري الكنافة في وعاء من الزبدة على النار حتى يصفر لونها

• في وعاء اخر، اخلطي السكر والحليب والنشا، ثم ضعيه الوعاء على النار

• اضيفي ماء الورد وقلبي الخليط حتى يصبح قوامه غليظا

• ارفعي خليط الحليب عن النار واضيفي إليه القشطة وقلبي جيدًا

• ضعي طبقة من الكنافة في كاسات التقديم، ثم ضعي خليط الحليب والقشطة فوق الكنافة كطبقة ثانية

• كرري الطبقات حتى نهاية الكأس

• اسكبي القليل من القطر عليها وزينيها بالفستق، ثم قدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المفروكة اللبنانية بالقشطة والمكسرات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الكنافة المحشية بالفستق

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