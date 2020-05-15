شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة فى نجاح لقاح جامعة اكسفورد تظهر خلال تجربته على القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت الآمال في أن ظهور علاج ووقاية من الفيروس التاجي، بعد أن أثيرت اليوم بعد أن أظهر لقاح جامعة أكسفورد الذى تم تطويره في بريطانيا علامات واعدة في التجارب على القرود.

عزز اللقاح التجريبي بجامعة أكسفورد جهاز المناعة في 6 قرود الريسوس دون التسبب في أي آثار جانبية، وفي غضون 28 يومًا من التطعيم ، كان لدى جميع الحيوانات أجسام مضادة COVID-19 - أنتجها الجسم لإعطائها بعض الحصانة من الفيروس.

وقال الباحثون وفقا لتقرير موقع " الديلى ميل" إن القرود تمكنت من محاربة الفيروس قبل أن يخترق عمق رئتيهما ،وتأتي تلك النتائج الواعدة في الوقت الذي تجري فيه بالفعل تجارب بشرية على لقاح جامعة أكسفورد.



جامعة اكسفورد

ووصف العلماء الذين علقوا على الدراسة النتائج بأنها "مشجعة للغاية" ، لكنهم يحذرون من أنها لا تضمن نفس النتائج لدى البشر.

ووجد الباحثون أن جرعة تطعيم واحدة كانت فعالة أيضًا في منع تلف الرئتين في دراسة القرود والفئران، حيث أظهرت بعض الحيوانات أجسامًا مضادة للفيروس في غضون أسبوعين ، ولكن جميعها أنتجت جزيئات مقاومة للفيروس في غضون 28 يومًا.

ووجد الباحثون أن الأحمال الفيروسية في الجهاز التنفسي السفلي قد انخفضت بشكل كبير في الحيوانات المعطاة للقاح، حيث يقترحوا أن اللقاح يمنع المرض من التكاثر والانتشار العميق في الرئتين.

وقال الدكتور بيني وارد ، أستاذ الطب الصيدلاني في كلية كينجز كوليدج في لندن: "من المفيد أن نرى أن القرود التي تم تطعيمها بلقاح SARS-CoV-2 لم يكن لديها أي دليل على الالتهاب الرئوي، وهذه النتائج تدعم التجربة السريرية الجارية للقاح في البشر ، والتي تنتظر نتائجها بفارغ الصبر."

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لم يتم نشر الورقة بعد في مجلة علمية أو تم فحصها من قبل علماء آخرين، وعادةً ما يستغرق تطوير اللقاحات عدة أشهر أو سنوات ، لكن الباحثين حول العالم يتسابقون نحو التجارب البشرية - بما في ذلك فريقين في المملكة المتحدة، ويقولون إن العملية أصبحت أسهل لأن الفيروس لا يتغير ويتشابه مع الفيروسات الأخرى التي شوهدت في الماضي.

بدأ باحثون من جامعة أكسفورد تجارب بشرية الشهر الماضي ، في حين من المقرر أن يبدأ فريق منفصل من إمبريال كوليدج لندن اختبار الوخزات على البشر في يونيو.

بينما سيحاول لقاح أكسفورد تحفيز الجهاز المناعي باستخدام فيروس نزلات البرد العادي المأخوذ من الشمبانزي ، يستخدم الباحثون في إمبريال قطرات من السائل لحمل المواد الوراثية التي يحتاجونها للوصول إلى مجرى الدم.

سيعمل كلاهما بعد ذلك ، نظريًا ، عن طريق إعادة إنشاء أجزاء من الفيروس التاجي داخل المريض وإجبار جهاز المناعة على تعلم كيفية محاربته.

سيتم اختبار لقاح أكسفورد ، المعروف باسم ChAdOx1 nCoV-19 ، على ما يصل إلى 510 أشخاص من مجموعة من 1112 ، جميعهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا.

ستستغرق جهود أكسفورد 6 أشهر وستقتصر على عدد قليل من الناس حتى يتمكن العلماء من تقييم ما إذا كانت آمنة وفعالة دون استخدام كميات هائلة من الموارد، وبدون خطر من أعداد كبيرة من الناس تتأثر إذا حدث خطأ ما.