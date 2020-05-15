شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل جديد بسبب مضاعفات فيروس كورونا الخطيرة بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي طفل جديد يبلغ من العمر 9 سنوات في مستشفى تيمون في مرسيليا بجنوب فرنسا بعد تشخيص إصابته بمرض كاواساكي وفيروس كورونا، .ووصف الأطباء حاله وفاة الطفل بأنها "نادرة للغاية" وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، تأتي المأساة بعد وفاة صبي عمره 14 عامًا مصابًا بمرض كاواساكي في مستشفى إيفلينا للأطفال في لندن ، في أول وفاة معروفة مرتبطة بالمرض في إنجلترا منذ تفشي مرض كوفيد 19 في المملكة المتحدة.

وقالت أبحاث سلطات الصحة العامة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في فرنسا إن الإنعاش كان مطلوبًا لـ 65 طفلًا تم تشخيص إصابتهم بمرض كاواساكي.

مرض كاواساكي هو مرض التهابي نادر يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة، كما تبين أنها تظهر على أكثر من نصف الأطفال الذين تم إدخالهم إلى المستشفى مصابون بفيروس كورونا ويجتاج الأطفال الذين يعانون من هذه المضاعفات الخطيرة الى ادخالهم إلى غرف العناية المركزة لحالتهم الحرجة.

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وفقًا لموقع La Provence الإخباري يتم الإبلاغ عن حوالي ثلاث حالات من مرض كاواساكي في مدينة مرسيليا، منذ نهاية شهر أبريل ، تم الإبلاغ عن تشخيص أكثر من 100 طفل بفرنسا بالمرض ، بما في ذلك الطفل الذي توفي في مرسيليا.

ولا يزال العلماء في جميع أنحاء العالم يبحثون في الروابط الواضحة بين كوفيد 19 وكاواساكى ، إلى جانب متلازمة التهابية جديدة مشابهة تؤثر بشكل رئيسي على الأطفال التي ظهرت خلال الوباء.