شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:45 مساءً, 15 مايو 2020 م المناطق _ الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 12860 ، فيما سجلت 8 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 96 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم شفاء 189 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 3640 حالة.

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