سلوفينيا أول دولة أوروبية تنتصر على "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حكومة سلوفينيا انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تصدر مثل هذا الإعلان، بعدما أكدت السلطات تسجيل أقل من 7 إصابات جديدة يومياً على مدى الأسبوعين الماضيين.

وذكرت الحكومة في بيان صدر، الخميس، أن الوافدين إلى سلوفينيا من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي 7 أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل/نيسان.

وأشارت إلى أن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول فيما سيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

وسجلت سلوفينيا التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات.

وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباء في 12 مارس/آذار الماضي.