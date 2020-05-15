إصابات كورونا في الفلبين تتجاوز 12 ألفا.. وإندونيسيا 16496

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفلبين الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها تجاوز حاجز 12 ألف حالة، فيما توفي أكثر من 800 شخص بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها إنها سجلت 16 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 806 وفيات، ورصدت 215 حالة إصابة جديدة ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 12091.

كما أعلنت إندونيسيا تسجيل 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 16496، فيما تم تسجيل 33 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 1076 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإندونيسية أنها أجرت فحوصا لما يصل إلى 132060 شخصاً، مشيرة إلى أن هناك 34360 مريضاً يشتبه في إصابتهم بمرض "كوفيد-19" يخضعون للعلاج حاليا في أنحاء البلاد.