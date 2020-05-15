نتائج مخيبة لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراستان، الجمعة، أن معالجة مرضى "كوفيد-19" بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لم يكن له تأثير إيجابي وتسبب في مضاعفات صحية أخرى لديهم.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إضافة إلى آخرين هذا المضاد للالتهابات بأنه "مغير محتمل للعبة" بعدما أظهرت الدراسات الأولية في المختبر أنه قد يكون قادرا على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

لكن يبدو أن العديد من الدراسات اللاحقة بما فيها واحدة تمولها الحكومة الأمريكية خيبت الآمال في إمكانية أن يسمح الهيدروكسي كلوروكين بمعالجة المصابين بـ"كوفيد-19".

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وفي أول دراسة نشرت الجمعة، راقب باحثون في فرنسا 181 مريضا في المستشفى يعانون من التهاب رئوي بسبب كورونا ويحتاجون إلى الأكسجين.

وتمت معالجة 84 منهم بعقار الهيدروكسي كلوروكين ولم يعط الباقون الدواء، إلا أنهم لم يجدوا فرقاً كبيراً بين نتائج المجموعتين.

وقال مؤلفو الدراسة التي نشرت في مجلة "بي إم جي" إن "الهيدروكسي كلوروكين يلقى اهتماماً عالمياً كعلاج محتمل لـ"كوفيد-19" بسبب النتائج الإيجابية للدراسات الصغيرة.