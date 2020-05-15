8 وفيات و885 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

الخليج 365الجمعة 2020/5/15 03:43 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، إصابة 885 بفيروس كورونا، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، بجانب 8 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات المسجلة إلى 96 حالة.
ومن بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 267 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و184 من الجنسية الهندية، و115 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية, و109 حالات لمواطنين كويتيين، أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى مختلفة.
وبذلك يصبح المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت والتي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 عدد 12 ألفا و860 حالة.
وبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بمرض كوفيد-19 في الكويت 3640 حالة، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 189 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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