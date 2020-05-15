الصين: خطر الإصابات الوافدة بكورونا "تحت السيطرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول في لجنة الصحة الوطنية، الجمعة، إن خطر انتشار مرض "كوفيد-19" في الصين مجدداً بسبب ما يطلق عليها حالات العدوى الوافدة "تحت السيطرة".
ورصدت الصين 4 حالات إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الخميس وجميعها حالات لانتقال العدوى محلياً، ومنعت بكين دخول معظم الأجانب إلى أراضيها منذ نهاية مارس/آذار مع انتشار الجائحة في أنحاء العالم.
كما صرح تشينغ يي شين نائب الوزير بلجنة الصحة الوطنية للصحفيين خلال إفادة بأنه من المقرر اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية لبعض لقاحات "كوفيد-19" في يوليو/تموز.
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