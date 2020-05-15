إثيوبيا تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

الخليج 365 - أديس أباباالجمعة 2020/5/15 02:43 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 287.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الإصابات الجديدة تمَّ تسجيلها بعد إجراء فحص معملي لنحو 3707 شخصا خلال 24 ساعة.
وأوضحت أن الحالات الجديدة لرجال تتراوح أعمارهم بين 17 و38 عاما.
وأضاف البيان أن 7 حالات منهم لديهم تاريخ سفر خارج البلاد، و7 حالات مخالطين لمصاب سابق فيما لم يوضح سبب حالة واحدة.
وأشار البيان إلى أن الحالات الـ 15 موزعة بين أديس أبابا 8 حالات والصومال الإثيوبي 3 حالات، وإقليم بني شنقول جمز 2 حالة ، وحالة واحدة لكل من إقليمي أمهرة وعفار الإثيوبيين.
ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 112 حالة، بعد تعافي 4 حالات جديدة فيما سجلت حتى الآن 5 وفيات بـ"كوفيد-19" في البلاد.
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