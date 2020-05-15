لبنان: مستعدون لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم الليرة المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/15 04:11 م بتوقيت أبوظبي
قال غازي وزني وزير المالية اللبناني إن بلاده مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم الليرة بعد تلقي الدعم الخارجي.
وأوضح الوزير في مقابلة مع فرانس برس إن بلاده مستعدة للتعويم ولكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.
وقال وزني "يطالب صندوق النقد دائماً بتحرير سعر صرف الليرة.. هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم".
وأوضح: "لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم".
وأضاف "علينا تعديل سياسة التثبيت إلى سياسة سعر الصرف المرن في مرحلة أولى وعلى المدى المنظور، وحين يصلنا الدعم المالي من الخارج ننتقل إلى التعويم".
وتأتي تصريحات وزني بينما يخوض لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد أن طلبت بيروت رسميا مساعدة الصندوق هذا الشهر.
وبالتوازي، قال مصرف لبنان المركزي في بيان اليوم الجمعة إنه سيوفر الدولار للواردات بسعر صرف 3200 ليرة بهدف خفض أسعار المواد الغذائية.
وقال البيان "سيتابع مصرف لبنان ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية".
ويجري تداول الدولار بأسعار صرف تزيد عن 4 آلاف ليرة في السوق الموازية للعملة الصعبة.
ويوفر البنك المركزي بالفعل الدولارات لاستيراد القمح والوقود والأدوية بسعر صرف 1507.5 ليرة وهو سعر الصرف الرسمي.
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