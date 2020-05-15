فلسطين تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا المزيد

سجلت فلسطين، الجمعة، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 554 حالة تم شفاء غالبيتها.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة حي الثوري بمدينة القدس لمخالطين سيدة أعلن عن إصابتها سابقاً، فيما تم تسجيل 5 حالات شفاء.

وقالت الكيلة في بيان، إن 4 حالات شفاء سجلت في ضواحي القدس، وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضحت أن عدد الإصابات يرتفع في فلسطين إلى 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 119 حالة، بينها 61 في مدينة القدس، و52 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

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وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 431 حالة، أي بنسبة 77.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وقالت: "لليوم الثامن على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية باستثناء مدينة القدس".

ولفتت د.الكيلة إلى إن 4881 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر 16544 مواطناً ومواطنة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، حيث لا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.