شكرا لقرائتكم خبر عن هل الغرغرة قادرة على مكافحة كورونا؟.. دراسة جديدة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتقد علماء أن استخدام غسول الفم للغرغرة قد يمكّن من القضاء على فيروس كورونا المستجد، مما يدعو إلى ضرورة إجراء المزيد من البحوث العاجلة للتأكد من النتائج، ووجدت دراسات سابقة أن 30 ثانية فقط من الغرغرة قادرة على القضاء على فيروسات مماثلة.

وبحسب الدراسة التي نقلتها «سكاي نيوز» فإن المكونات في غسول الفم تتلف القشرة الخارجية للبكتيريا الضارة، لذا يأمل الخبراء في تحديد ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الشهيرة القضاء على فيروس كورونا في الحلق قبل وصوله إلى الرئتين.

وقالت رئيسة الدراسة البروفيسور فاليري أودونيل، من جامعة كارديف: «لم يتم النظر بعد في الاستخدام الآمن لغسول الفم كما هو الحال في الغرغرة»، إلا أن الأبحاث المنشورة بالفعل حول الفيروسات الأخرى، بما في ذلك الفيروسات التاجية، تدعم بشكل مباشر فكرة أن الغرغرة تم اعتبارها وسيلة محتملة للحد من انتقال السارس«.

وأضافت: «تشير مراجعتنا إلى الحاجة إلى إجراء بحث على وجه السرعة لتحديد إمكانية استخدامه ضد هذا الفيروس الجديد».