فتاة أميركية تقتل والدها في جريمة بشعة بسبب تعلم القيادة

واشنطن - لايف ستايل كشفت الشرطة الأميركية عن جريمة بشعة قتلت فيها فتاة صغيرة والدها بسبب تعلم قيادة السيارة، حيث كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية النقاب عن تلك الجريمة، التي وصفتها بـ"المأساوية"، والتي قتلت فيها فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، والدها ذا الـ46 عاما. وكانت تتلقى الفتاة دروسا في تعلم كيفية ركن سيارة والدها "فورد إف 150"، ولكنها دهست والدها بالخطأ وقتلته، وفي هذا الصدد قالت شرطة مقاطعة "تاريو سبرينجز" إن والدها توفي متأثرا بجراحه في المستشفى. وقد يهمك أيضًا:

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