مصور ملكي يُثني على موهبة كيت ميدلتون والأمير وليام في التصوير الفوتوغرافي

أثنى المصور الملكي آرثر إدواردز " Arthur Edwards"، على موهبة كيت ميدلتون "Kate Middleton" دوقة كمبريدج وزوجة الأمير وليام "Prince William"، في التصوير الفوتوغرافي ووصفها بأنها في تحسن مستمر، كما وصف الصور التي تلتقطها بالرائعة وبأنها تجعل الآخرين "يبتسمون". وشجع إدواردز أفراد الجمهور على المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي الجديدة التي أطلقتها دوقة كمبريدج، بالتعاون مع المعرض الوطني للصور " National Portrait Gallery" والتي تشجع أفراد الجمهور على توثيق حياتهم خلال أزمة جائحة كورونا والعزل الصحي في المنازل عن طريق الصور، وخاصة الأعمال الملهمة التي تهدف لمساعدة وتشجيع الآخرين أو تلك التي تبعث على الأمل أو تظهر الشكر والتقدير للأبطال في الصفوف الأولى الذين يعملون على مكافحة عدوى فيروس كورونا.

وتحدث آرثر إدواردز 79 عام، عن ذلك خلال ظهور جديد له في برنامج " This Morning today" وقال معلقا على الصور الطريفة التي التقطتها دوقة كمبريدج لطفلها الأصغر الأمير لويس " Prince Louis" بمناسبة عيد ميلاده، والتي ظهر فيها بوجه ويدين مغطاة بالألوان: "إنها تتحسن أكثر وأكثر (في التصوير) مع كل يوم يمر، عندما بدأت في التقاط الصور الرسمية لأطفالها، كانت هناك انتقادات حول حرفية التقاط الصور، ولكن الآن الصور التي تلتقطها لا يمكن أن توصف سوى بالرائعة وخاصة صور لويس والطلاء الملون، لقد كانت مذهلة".

وتابع إدواردز قائلا: "الاختبار الحقيقي الذي يحدد مدى نجاح مثل هذه الصورة (صورة الأمير لويس بالطلاء الملون)، هو قدرتها على جعلك تضحك أو تبتسم بمجرد مشاهدتك لها، وهو ما حدث، لقد نجحت في ذلك، واستطاعت أن تحقق ذلك في كل مرة (تلتقط فيها الصور)".

وتحدث إدواردز أيضا عن مسابقة التصوير التي أطلقتها كيت ميدلتون في الأسبوع الماضي وقال عن ذلك: "أعتقد أنها فكرة رائعة، نحن في أوقات ليست عادية، أوقات استثنائية للغاية، هناك الكثير الذي يحدث حاليا، تعلم في المنازل، اجتماع أفراد الأسرة لساعات والمشاركة معا في ألعاب والقيام بأنشطة مثل البستنة"، وأضاف قائلا: "لقد شاهدت بعض الصور التي قدمت للمسابقة وهي صور مذهلة حقا، سواء كان لديك كاميرا هاتف محمول أو كاميرا احترافية، حرفية الصورة ليست ما يهم في هذه المسابقة، ارسل الصور التي تلتقطها دون قلق من ذلك لأن محتوى الصورة هو كل ما يهم".

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