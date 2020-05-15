5 نصائح عليكِ تنفيذها للحصول على بشرة أكثر شبابًا وحيوية

تعدّ العلاجات التجميلية مثل العلاجات بالليزر والبوتوكس ضرورية بالنسبة لبعض النساء، لكن بعد انتشار فيروس "كورونا" حول العالم، قد تخشى المرأة الذهاب لإحدى عيادات التجميل، لذلك أشار تقرير بموقع "herworld" إلى عدة نصائح يجب أن تتبعها المرأة للحصول على بشرة صحية.

يعد الترطيب لبنة أساسية لخلايا الجلد السليمة، لذلك يجب الإفراط فى شرب الماء أو وضع مرطب موضعى على البشرة، بانتظام، طوال فترة الجلوس في المنزل.

تنظيف البشرة مرتين في اليوم

ينصح بالاهتمام بتنظيف البشرة مرتين في اليوم، من خلال اختيار منظف مناسب لنوع البشرة للحصول على نتيجة إيجابية .

الحماية من أشعة الشمس

ينصح باستخدام كريم الحماية من أشعة الشمس عند التعرض لها سواء عند الجلوس داخل الشرفة أو عند ممارسة التمارين الرياضية أو الجلوس بحديقة المنزل.

يفضل اختيار واقيًا من الشمس مع حماية من أشعة UVA وUVB ومع عامل حماية من الشمس 30 وما فوق.

ممارسة الرياضة بانتظام

ينصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة، ثلاث مرات في الأسبوع، حيث تساعد على تحسين الصحة العامة، وتعزيز الدورة الدموية للبشرة، بالإضافة إلى جلب المزيد من العناصر الغذائية الأساسية والتى ترطب البشرة، يمكن أن تقلل التمارين الرياضية أيضًا من هرمونات الإجهاد، وتحفز إنتاج كولاجين الجلد، وتحسن من قوة العضلات بشكل عام مما يجعل البشرة تبدو أكثر صلابة، وتقلل من ظهور السيلوليت.

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نظام غذائي صحي

ينصح بتناول نظام غذائى صحى متوازن، والذى يساعد على تحسين صحة البشرة، خاصة الأطعمة الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة المفيدة للبشرة، والتي تحمي البشرة من ضرر الجذور الحرة البيئية وتعمل كمكونات مضادة للشيخوخة.

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