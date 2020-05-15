سلوفينيا أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء فيروس كورونا رسميًا

أعلنت حكومة سلوفينيا مساء يوم الخميس انتهاء وباء فيروس كورونا رسميًا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات تسجيل أقل من سبع إصابات جديدة يوميًا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة في بيان إن الوافدين إلى سلوفينيا من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات.

وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباء في 12 من مارس.

وقالت الحكومة إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول.

Advertisements

وسيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

قد يهمك ايضا:

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 27892 إصابة

تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان