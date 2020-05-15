ألمانيا تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 وفاة

أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، بأنه تم تسجيل 913 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 173 ألفا و152 حالة.

وأوضح المعهد في بيان أنه تم تسجيل 101 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 7824 حالة.

وتسعى ألمانيا إلى رفع القيود على حركة التنقل منتصف يونيو المقبل، فيما كان الاتحاد الأوروبي قد شدد على ضرورة الفتح التدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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